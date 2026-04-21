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Cảnh lính Mỹ theo dõi các tàu ra vào cảng Iran

Quân đội Mỹ công bố video ghi lại quá trình theo dõi các tàu ra vào cảng Iran trong thời gian thực thi lệnh phong tỏa.
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