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Cảnh đổ nát ở Venezuela sau động đất

Hàng nghìn người Venezuela có thể đã thiệt mạng sau trận động đất kép mạnh khiến nhiều tòa nhà bị sập hoặc hư hại ở khu vực quanh thủ đô Caracas ngày 24/6.
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