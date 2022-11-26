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Cần thủ câu trúng cá chép nặng 30kg từng được thả xuống hồ cách đây 20 năm

Cần thủ người Anh không ngờ lại câu trúng con cá chép lai cá koi từng được thả xuống hồ 2 thập kỷ trước.
Đọc thêm : Cần thủ câu trúng cá chép nặng 30kg từng được thả xuống hồ cách đây 20 năm