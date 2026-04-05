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Căn nhà có bề ngang rộng 63cm chờ xét duyệt kỷ lục "mỏng nhất thế giới"

Đọc thêm : Căn nhà có bề ngang rộng 63cm chờ xét duyệt kỷ lục "mỏng nhất thế giới"