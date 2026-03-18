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Cần làm gì khi nhận dự thảo thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư?

Khi nhận dự thảo thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư, không ít người chủ quan không kiểm tra kỹ, theo luật sư điều này có thể khiến quyền lợi bị ảnh hưởng đáng kể về sau.
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