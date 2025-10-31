Video
video cùng chuyên mục

Cận cảnh lớp bùn đất bám dày trên đường phố Huế sau lũ

Người dân tại Huế tranh thủ thời tiết tạnh ráo để dọn dẹp lớp bùn đất đóng dày sau nhiều ngày cả thành phố bị ngâm trong nước lũ.
Đọc thêm : Bùn non phủ kín cố đô, người dân Huế dốc sức hồi sinh phố phường