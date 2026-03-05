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Cận cảnh laptop MacBook Neo mới ra mắt của Apple

Apple đã chính thức cho ra mắt MacBook Neo, chiếc laptop nhắm đến phân khúc cận cao cấp, với mức giá khởi điểm 16,5 triệu đồng tại Việt Nam.
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