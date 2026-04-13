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Cận cảnh khu "đất vàng" 561 Kinh Dương Vương sắp thu hồi

Khu "đất vàng" 561 Kinh Dương Vương từng được quy hoạch xây cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại nhưng nhiều năm bỏ hoang, phát sinh nhà xưởng và bãi đậu xe.