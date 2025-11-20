Video
Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Mimosa ở Đà Lạt

Điểm sạt trượt trên đèo Mimosa dài 100m, rộng 50m khiến tuyến đường bị chia làm đôi. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, xử lý sự cố.
