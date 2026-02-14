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Cận cảnh Đương hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

Trước ngày khai mạc, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tăng tốc hoàn thiện với nhiều mô hình ngựa, công nghệ Mapping với hàng trăm công nhân thi công xuyên ngày đêm.
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