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Cận cảnh con cá có hàm răng và "đôi môi" giống hệt con người gây tò mò

Nhóm ngư dân ở Mexico bắt được con cá có vẻ ngoài kỳ lạ khi sở hữu hàm răng và "đôi môi" giống hệt con người, gây xôn xao dư luận.
Đọc thêm : Cận cảnh con cá có hàm răng và "đôi môi" giống hệt con người gây tò mò