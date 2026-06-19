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Cận cảnh Air Force One huyền thoại sắp rời nhiệm vụ

Từng đưa các đời Tổng thống Mỹ đi khắp thế giới, chiếc Air Force One biểu tượng sắp kết thúc hành trình 35 năm phục vụ, khép lại một chương đặc biệt trong lịch sử Nhà Trắng.
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