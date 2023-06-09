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Cách sơ cứu đúng khi gặp người đuối nước

Trong 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước. Đặc biệt, nhiều trường hợp đuối nước xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong các lớp học bơi.
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