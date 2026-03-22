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Cách đe dọa kẻ thù của loài thằn lằn lưỡi xanh miền Trung

Thằn lằn lưỡi xanh miền Trung là loài thằn lằn lớn thuộc họ thằn lằn bóng, được tìm thấy tại các vùng khô hạn của nước Úc.
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