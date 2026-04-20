Video
video cùng chuyên mục

Các phi hành gia gội đầu như thế nào trong môi trường không trọng lực?

Môi trường không trọng lực ngoài vũ trụ khiến những hành động quen thuộc hàng ngày trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều, chẳng hạn như việc gội đầu.
Đọc thêm : Các phi hành gia gội đầu trên vũ trụ như thế nào?