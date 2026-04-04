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Các máy bay Mỹ tiến hành chiến dịch tìm kiếm phi công tiêm kích ở Iran

Quân đội Mỹ phát động cuộc tìm kiếm phi công lái tiêm kích bị hệ thống phòng không Iran bắn trúng.
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