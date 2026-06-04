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Các đội châu Á sáng cửa tạo kỳ tích ở World Cup 2026

World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là giải đấu đánh dấu bước tiến mới của bóng đá châu Á, khi nhiều đội tuyển sở hữu cơ hội lớn để viết nên lịch sử.
Đọc thêm : Các đội châu Á sáng cửa tạo kỳ tích ở World Cup 2026