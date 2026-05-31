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“Các con không còn phải lội nước mỗi lần đi học nữa rồi!”

Ngày 30/5, báo Dân trí cùng chính quyền địa phương khánh thành cống Khuổi Ngàu tại Lạng Sơn, giúp người dân không còn phải lội sông nguy hiểm mỗi khi đi học, đi làm.
Đọc thêm : “Các con không còn phải lội nước mỗi lần đi học nữa rồi!”