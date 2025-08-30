Video
Các chiến sĩ Lữ đoàn 45 Binh chủng pháo binh trước buổi tổng duyệt

Các chiến sĩ Lữ đoàn 45, Binh chủng pháo binh tập luyện, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt dưới trời mưa ở sân vận động Mỹ Đình.