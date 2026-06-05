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Ca sĩ sở hữu 2 triệu người theo dõi đăng quang Hoa hậu

Dominique Alagia đăng quang Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech 2026. Người đẹp là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng, sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi trên TikTok.
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