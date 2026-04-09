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Ca sĩ ảo Xania Monet thế hiện ca khúc "Let go, let god"

Một trong những ví dụ điển hình cho sự trỗi dậy của âm nhạc AI là Xania Monet -“ca sĩ ảo” được tạo ra bởi nhạc sĩ Telisha “Nikki” Jones thông qua nền tảng Suno.
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