Video
video cùng chuyên mục

Cà phê "buffet hoa" thu hút hàng trăm bạn trẻ tới trải nghiệm

Mô hình quán cà phê kết hợp "buffet cắm hoa" tại Hà Nội nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chị em phụ nữ ưa trải nghiệm, đặc biệt là các cặp đôi trẻ.
Đọc thêm : Cà phê "buffet hoa" thu hút hàng trăm bạn trẻ tới trải nghiệm