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Cá lóc đổ về chợ Bình Điền xuyên đêm trước ngày vía Thần Tài

Trước vía Thần Tài tại chợ Bình Điền (TPHCM), hàng chục tấn cá lóc từ miền Tây liên tục đưa về xuyên đêm, các vựa tất bật phân phối phục vụ nhu cầu cúng lễ.
Đọc thêm : Cá lóc đổ về chợ Bình Điền xuyên đêm trước ngày vía Thần Tài