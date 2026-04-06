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Ca khúc "50 năm về sau" do ca sĩ AI thể hiện thu hút hàng triệu view

Sau khi được chuyển ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt, ca khúc "50 năm về sau" được ca sĩ AI thể hiện, thu hút hàng chục triệu lượt nghe.
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