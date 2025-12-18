Video
Burapha sút phạt tuyệt đẹp, mở tỷ số 1-0 cho U22 Thái Lan

Burapha thực hiện cú sút phạt từ cự ly chừng 25m, bóng xoáy qua hàng rào đi vào góc phải cầu môn. Thủ thành Trung Kiên bay người đẩy bóng nhưng không thể cứu thua.
