Bưởi Diễn có giá 100 triệu đồng mỗi cặp đổ bộ TPHCM

Giá bưởi Diễn tại thị trường TPHCM đã lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi cặp, dù chưa vào cao điểm Tết. Đây là những cây bưởi dáng đẹp, sai trái, được tuyển chọn kỹ.
