Video
video cùng chuyên mục

Bụi mịn phủ trắng trời, người dân Thủ đô khó thở sau chuỗi ngày ô nhiễm

Hà Nội chìm trong lớp bụi mịn dày đặc từ đầu tuần khiến người dân đối mặt nguy cơ ảnh hưởng hô hấp.
Đọc thêm : Bụi mịn phủ trắng trời, người dân Thủ đô khó thở sau chuỗi ngày ô nhiễm