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Binh sĩ Ukraine hoạt động trên đường "tử thần" Konstantinovka - Kramatorsk

Binh sĩ Ukraine đối mặt muôn vàn hiểm nguy khi hoạt động trên "con đường tử thần" Konstantinovka - Kramatorsk.
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