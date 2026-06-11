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Binh sĩ Nga nỗ lực dập lửa sau khi chiếc xe tải bị UAV Ukraine đánh trúng

Binh sĩ Nga nỗ lực dập lửa sau khi chiếc xe vận tải quân sự Kamaz của họ bị UAV Ukraine đánh trúng.
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