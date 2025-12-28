Video
video cùng chuyên mục

Biểu diễn xiếc lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ "Hứng dừa"

Câu chuyện của những bức tranh Đông Hồ quen thuộc như "Đám cưới chuột", "Hứng dừa" lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu xiếc.
Đọc thêm : Làm sống lại tranh Đông Hồ "Đám cưới chuột", "Hứng dừa" qua diễn xiếc