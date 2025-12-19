Video
Biển người vỡ òa đêm U22 Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan

Tối 18/12, U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 sau hơn 120 phút, giành HCV bóng đá nam SEA Games 2025, khiến người hâm mộ cả nước bùng nổ cảm xúc.
