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Biển người chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ đêm khai mạc

Tối 28 Tết, sau lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM), đông đảo người dân và du khách đứng kín các lối vào; lực lượng bảo vệ liên tục điều tiết, nhắc nhở giữ trật tự.
Đọc thêm : "Biển người" chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ đêm khai mạc