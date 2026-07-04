Video
video cùng chuyên mục

Biển người ăn mừng chiến thắng lịch sử của Ai Cập

(Dân trí) - Đánh bại Australia trên loạt luân lưu để lần đầu vào vòng 1/8 World Cup, đội tuyển Ai Cập mang đến đêm ăn mừng cuồng nhiệt cho hàng nghìn người hâm mộ.
Đọc thêm : Biển người ăn mừng chiến thắng lịch sử của Ai Cập