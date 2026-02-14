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Bị nhốt trong hệ thống rửa xe tự động, một phụ nữ hoảng loạn

Người phụ nữ Mỹ đã phải gọi cảnh sát mới được giải thoát khỏi hệ thống rửa xe tự động bị trục trặc giữa chừng.
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