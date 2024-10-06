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Bị nhà hàng buffet đuổi vì ăn nhiều, khách tức giận gây náo loạn

Người đàn ông ở Trung Quốc tỏ ra tức giận và phản ứng quyết liệt khi bị nhân viên quán buffet đuổi ra ngoài.
Đọc thêm : Bị nhà hàng buffet đuổi vì ăn nhiều, khách tức giận gây náo loạn