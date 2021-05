Besiktas 1-0 Tottenham Hotspur

Chính thức giành vé đi tiếp từ lượt trận thứ 5, chủ nhân hai chiếc vé của bảng C đều đã được xác định (Tottenham và Besiktas). Vì vậy, lượt trận cuối cùng gần như chỉ mang tính thủ tục. Vì vậy, không bất ngờ khi The Spurs nhận thất bại tỉ số 1-2 trước Besiktas, ngay trên sân nhà White Hart Lane. Kết quả này “đưa đường” cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ giành chiếc vé còn lại của bảng C mà còn soán luôn ngôi đầu của Tottenham.