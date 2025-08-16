Video
Bếp giấu khói giúp bộ đội no bụng, địch bay trên trời không phát hiện

Với cấu tạo đặc biệt, Bếp Hoàng Cầm có thể nấu ăn cho bộ đội cả ngày đêm mà mọi phương tiện hiện đại của kẻ thù đều như bị “che mắt”.
