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Bệnh viện tư nhân tại Thái Lan bị phạt vì để bệnh án làm giấy gói đồ ăn

Một bệnh viện tư nhân tại Thái Lan đã bị phạt sau khi các hồ sơ y tế mật của bệnh nhân được phát hiện sử dụng làm giấy gói đồ ăn đường phố.
Đọc thêm : Bệnh viện tư nhân tại Thái Lan bị phạt vì để bệnh án làm giấy gói đồ ăn