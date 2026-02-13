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Bến xe miền Tây phục vụ gần 70.000 hành khách trong ngày 26 Tết

Chiều tối 26 Tết, tại bến xe miền Tây (TPHCM), người dân về quê tăng mạnh khiến khu vực nhà chờ đông đúc; bến dự kiến phục vụ khoảng 69.000 hành khách.
Đọc thêm : Bến xe miền Tây phục vụ gần 70.000 hành khách trong ngày 26 Tết