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Bên trong phòng chờ VIP ở World Cup 2026

Trong phòng chờ VIP ở sân vận động SoFi (Mỹ), khách mua vé hạng Champions Club Olus được thưởng thức món ăn theo thực đơn buffett.
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