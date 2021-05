Bến đò kiểu mẫu... mất an toàn

Đò Cung nối hai bờ sông Lam thuộc 2 xã Trung Sơn (Đô Lương, Nghệ An) và xã Cát Văn (Thanh Chương, Nghệ An). Mặc dù là bến đò kiểu mẫu, được trang bị đầy đủ áo phao và các dụng cụ cứu sinh nhưng hầu như cả chủ đò lẫn khách đều không sử dụng. Không những thế, tải trọng tối đa của đò chỉ là 12 người với 0,5 tấn nhưng đò thường xuyên chở quá quy định. Lãnh đạo xã Trung Sơn thừa nhận có tình trạng mất an toàn khi đi qua đò Cung và sẽ cho kiểm tra, xử phạt theo quy định. Nhưng lãnh đạo xã Cát Văn lại cho rằng việc đò chở quá tải trọng cho phép chỉ là "việc hi hữu".