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Bé trai đứng cheo leo ngoài chuồng cọp chung cư cao tầng

Nhiều người đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy một bé trai đang đứng bám bên ngoài chuồng cọp căn hộ trên tầng 8 của một chung cư ở thành phố Ninh Đức (Trung Quốc).
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