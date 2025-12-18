Khi quan tài bắt đầu được hạ huyệt, bé Nguyễn Đức Phúc hồn nhiên nói: "Bố con bị phủ cát lên người rồi". Câu nói của em bé 4 tuổi mồ côi cha khiến những người trong đám tang rơi nước mắt.