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Bé gái suýt gặp nạn vì đạp xe đồ chơi ra đường

Bé gái đạp xe đồ chơi lao ra đường, buộc hàng loạt phương tiện phải phanh gấp để tránh xảy ra tai nạn.
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