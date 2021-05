Bé gái chào đời ở tuần thai thứ 28 trong túi ối còn nguyên

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, y, bác sỹ Khoa sản đã đỡ đẻ thành công một bé gái sinh non ở tuần thai thứ 28 vẫn nằm trong nguyên túi ối lúc chào đời. Bé gái là con sản phụ Lô Thị Tuyết Sinh (SN 1990, trú xã Yên Hòa, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An). Ngay lập tức kíp đỡ đẻ đã xé túi ối, đưa cháu bé ra ngoài. Bé gái sinh non, nặng gần 800gr. Các bác sỹ đã hút nước ối, cho bé thở bóng, đưa vào lồng ấp và theo dõi đặc biệt.