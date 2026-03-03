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Bầu cử sớm ngoài khơi TPHCM

Từ TPHCM, tàu Trường Sa 04 vượt trùng khơi, đưa lá phiếu bầu cử đến với những người lính trực bảo vệ chủ quyền trên biển.
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