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Bất ngờ lý do Mỹ Tâm mời Wowy kết hợp trong liveshow "Tri Âm"

Trong "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, Mỹ Tâm tiết lộ lý do hài hước về việc mời Wowy kết hợp trong liveshow "Tri Âm"
Đọc thêm : Bất ngờ lý do Mỹ Tâm mời Wowy kết hợp trong liveshow "Tri Âm"