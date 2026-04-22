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Bắt được con cá song vang nặng 35kg ở Quảng Ninh

Con cá song vang nặng 35kg được khách mua lại ngay tại chỗ.
Đọc thêm : Bắt được cá nặng 35kg ở Quảng Ninh, khách chi 30 triệu mua tại chỗ