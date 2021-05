Bắt 6 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam

Sáng ngày 4/7, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 6 đối tượng vừa bắt giữ tại các tỉnh phía Nam về bàn giao cho các đơn vi liên quan. Trong đó, có đối tượng Lê Văn Nam (SN 1969, trú tại Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) trốn nã 22 năm; đối tượng Trần Minh Đương (SN 1983, trú tại Giá Rai, Bạc Liêu) gây thất thoát của Nhà nước 3,2 tỷ đồng vì mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nạp ngân sách Nhà nước. Phó GĐ Công an tỉnh Nghệ An đã tăng hoa và trao thưởng chúc mừng tổ truy bắt.