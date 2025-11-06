Video
Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề ở Philippines

Ít nhất 140 người đã thiệt mạng ở Philippines khi bão Kalmaegi đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á trong những ngày qua.
